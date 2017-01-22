إعلان يهنئ ترامب في صحيفة سعودية.. سيصدمك تكلفته

#مسلط_يهني_ترامب

يستحق مسلط دكتوراه في التسويق بمبلغ ٧٧ الف ريال استطاع ان يسوق نفسه في تويتر والواتس وحديث الشعب ???? من كان يعرف مسلط ؟ pic.twitter.com/i3ecCsIkqk — عبدالرحمن العليان (@AlolyanMe) ٢٢ يناير، ٢٠١٧

السبيعي حجز الصفحة الأخيرة كاملة من الجريدة المذكورة وبالألوان والتي يبلغ حجزها بحسب قائمة الإعلانات التي تداولها سعوديون على الشبكات الاجتماعية مبلغ 76 ألف ريال أي ما يقابله 20 ألف دولار.رجل الأعمال السعودي وهو شاعر أيضاً قال في الإعلان الذي نشره باللغتين العربية والإنكليزية "أهنئ فخامتكم بمناسبة تقلدكم الولايات المتحدة الأميركية، متمنياً لكم فترة رئاسية حافلة بالنجاح وللشعب الأميركي الصديق دوام الازدهار".الإعلان الذي انتشر بعدد اليوم 22 كانون الثاني/يناير لاقي انتقاداً كبيراً من قبل السعوديين على تويتر الذين دشنوا وسماً باسمه "#مسلط_يهني_ترامب.معتبرين أن هذا المبلغ كفيل بإطعام عائلات بأكملها، وآخرون اعتبروا أن العريف جبران العواجي الذي قبض على إرهابيي حي الياسمين في الرياض أولى بعبارة التهنئة هذه.هافينغتون بوست عربي