لماذا أرادت مادونا ''تفجير'' البيت الأبيض؟
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وأضافت: "نعم أنا غاضبة، نعم أنا ساخطة، نعم فكرت كثيرا بتفجر البيت الأبيض، ولكني أعلم أن ذلك لن يغير أي شيء، لا يمكننا الوقوع ضحية اليأس.."
وتابعت مادونا قائلة: "في هذه اللحظة المرعبة من الظلام نحن بحاجة إلى الاستيقاظ، اعتقدنا أنه وفي النهاية سيظهر الحق وتفوز العدالة، ولكن الخير لم يفز هذه المرة، الخير سيفوز في النهاية، هناك قوة في وحدتنا ولا توجد قوة ضدنا تملك الفرصة أمام الوحدة الحقيقية."
(CNN)
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