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السبت 21 كانون الثاني 2017

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بالفيديو.. شخصان يفجرا نفسيهما في جدة

بالفيديو.. شخصان يفجرا نفسيهما في جدة
السبيل - رويترز

فجر شخصان نفسيهما ،صباح السبت، في مواجهة مع قوات الأمن السعودية بجدة، حسب ما ذكرت وسائل اعلام سعودية.

وحاصرت قوات الأمن موقعا بحي الحرازات بمدينة جدة حيث تواجد فيه المسلحون، وتمّ تبادل إطلاق النار قبل أن يقدم "الإرهابيان على الانتحار" بعد فشلهما في محاولة الهروب، حسب ما ذكرت وكالة "سبق"

 وقالت الوكالة انه ينتظر أن تصدر وزارة الداخلية السعودية بياناً تفصيلياً عن العملية في وقتٍ لاحق.

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