الأمن السعودي يقضي على مسلحين في جدة

Tweet السبيل- نفذت قوات الأمن السعودي عملية أمنية في في منطقة الحرازات شرقي مدينة جدة، صباح السبت، حيث وقع تبادل لإطلاق النار مع مسلحين يتحصنون بأحد المنازل، مما أسفر عن وقوع قتلى في صفوف المسلحين.

وقال مراسل شبكة سكاي نيوز إن العملية بدأت بعد اشتباه أحد المواطنين في منزل يأوي عددا من المسلحين، فتحركت قوات الأمن وحاصرته وتم تبادل إطلاق النار قبل السيطرة على الوضع.



وأظهرت مقاطع فيديو دخانا يتصاعد من موقع المواجهة.



ولم يصب أحد من المدنيين أو القوات الأمنية في العملية، بينما أفاد شهود عيان بسقوط قتلى في صفوف المسلحين، وفق ما نقل مراسلنا.



وعقب السيطرة على المنزل، قامت قوات الأمن بتمشيط المنطقة بحثا عن فارين محتملين.



سكاي نيوز عربية