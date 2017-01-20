شاهد.. عنف وشغب عقب تنصيب ترامب رئيسا لأمريكا
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شهدت العاصمة واشنطن، اليوم الجمعة، مواجهات بين الشرطة ومعارضين لتنصيب دونالد ترامب رئيساً جديداً للولايات المتحدة.
ففي شارع "آي" القريب من البيت الأبيض، قام متظاهرون يرتدون ملابس سوداء وبعضهم بوجوه مقنعة، بإلقاء عدد من صناديق بيع الصحف، وإشعال النار في حاويات قمامة، وتحطيم سيارة، بحسب لقطات بثتها شبكة "ام اس ان بي سي" الأمريكية.
فيما قام البعض الآخر بتشكيل خط في مواجهة الشرطة التي حاولت تفريقهم مستخدمة رذاذ الفلفل.
وأصبح دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الـ45 بصورة رسمية، بعد تأديته اليمين الدستورية، اليوم.
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