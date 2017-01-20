ترامب: اميركا أولا

Tweet السبيل - تعهد الرئيس الأميركي الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب ،اليوم الجمعة، في أول خطاب له بمنصبه، بعد تأديته اليمين الدستورية في واشنطن، بأن أميركا ستأتي أولاً وقبل كل شيء، وأن إدارته ستكون في خدمة جميع الشعب الأميركي بصرف النظر عن اختلافاتهم، مشدداً على أنه سيقضي على ما وصفه بـ"التطرف الإسلامي".



وقال ترمب إنه سيوّحد العالم ضد "التطرف الإسلامي" الذي سيقضي عليه ويُخلص العالم منه، ومشدداً على أن أميركا لن تسعى لفرض أسلوبها في الحياة على الدول الأخرى، وإنما ستحاول أن تكون "مثالاً" يُحتذى به.



وأضاف: "اجتمعنا هنا اليوم بصدد إصدار مرسوم جديد سيُسمع في كل مدينة، وفي كل عاصمة أجنبية وفي كل قاعة سلطة، من هذا اليوم فصاعداً، ستحكم أرضنا رؤية جديدة، من هذا اليوم فصاعداً سيتمحور كل شيء حول ’أميركا أولاً! أميركا أولاً!‘" وتابع: "سيُذكر يوم 20 كانون الثاني عام 2017، بأنه اليوم الذي أصبح الشعب (الأميركي) حُكّام هذه الأمة من جديد." وتوجه برسالة للشعب الأميركي، قائلاً: "هذا يومكم. هذا احتفالكم، والولايات المتحدة الأميركية هذه بلدكم." وتعهد ترمب بأنه سيُنهي "مجازر" الجرائم وأنه سـ"يُحارب" من أجل أميركا، وأنه لن يخيب آمال الشعب "أبداً أبداً أبداًّ!" وقبل ترمب أدى مايك بنس بدوره القسم نائبا للرئيس الأميركي، وأشرف كلارنس توماس، القاضي بالمحكمة العليا، على مراسم أداء القسم.



وقال ترمب في خطابه عقب ادائه اليمين الدستورية مخاطبا الشعب الأميركي: "معا سنحدد طريق ومسار الولايات المتحدة والعالم في قادم السنوات، سنواجه الصعاب والعوائق ولكن سنعمل على تجاوزها".



وتابع: "نحن اليوم لا ننقل السلطة من إدارة إلى أخرى أو من حزب إلى آخر، بل نحن نتداول السلطة من واشنطن إليكم أنتم أيها الشعب الأميركي، واشنطن ازدهرت ولكن الشعب لم يشاطرها الثروة، ولكن كل هذا سوف يتغير لأن هذه اللحظة هي لحظتكم.. أنه يومكم.. انه احتفالكم.. والولايات المتحدة هي بلدكم".



واضاف: "ما يهمنا هو أن يراقب الشعب الحكومة ويديرها، و20 من يناير( كانون الثاني) سيخلده التاريخ على أن الشعب أصبح هو الحاكم.



واختتم ترامب خطابه بشعار حملته الانتخابية: "سنجعل أميركا عظيمة مجدداً!"



