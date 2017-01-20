أنقرة: المطالبة برحيل الأسد ''غير واقعية''

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السبيل- (ا ف ب)

قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك إن "تركيا لم يعد بوسعها أن تصر على تسوية في سوريا من دون الأسد"، معتبرا هذه المطالبات "غير واقعية"، وذلك خلال جلسة مخصصة لسوريا والعراق في منتدى دافوس الاقتصادي.

السبيل- (ا ف ب)قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك إن "تركيا لم يعد بوسعها أن تصر على تسوية في سوريا من دون الأسد"، معتبرا هذه المطالبات "غير واقعية"، وذلك خلال جلسة مخصصة لسوريا والعراق في منتدى دافوس الاقتصادي.

اعتبر نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك الجمعة أنه سيكون من "غير الواقعي" أن تصر تركيا على حل النزاع في سوريا من دون الرئيس بشار الأسد الذي ظلت لفترة طويلة تطالب برحيله.



وقال شيمشك خلال جلسة مخصصة لسوريا والعراق في المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس في سويسرا، إن "الوضع تغير على الأرض بدرجة كبيرة، وتركيا لم يعد بوسعها أن تصر على تسوية من دون الأسد. هذا غير واقعي".



