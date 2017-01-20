''الدولية للهجرة'': 3156 مهاجرا قدموا إلى أوروبا عبر البحر

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قالت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير لها نشرته اليوم الجمعة ان عدد المهاجرين واللاجئين الذين دخلوا أوروبا عن طريق البحر منذ مطلع العام حتى يوم 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، بلغ 3156، مقارنة بـ32317، خلال 18 يوماً الأولى من يناير 2016.

السبيل- الأناضولقالت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير لها نشرته اليوم الجمعة ان عدد المهاجرين واللاجئين الذين دخلوا أوروبا عن طريق البحر منذ مطلع العام حتى يوم 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، بلغ 3156، مقارنة بـ32317، خلال 18 يوماً الأولى من يناير 2016.

وأوضحت ان اكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء وصلوا إيطاليا، اما البقية وصلوا اليونان.



في سياق متصل، نشر "مشروع المهاجرين المفقودين" التابع للمنظمة تقارير أورد خلالها أن 234 حالة وفاة غرقا تم تسجيلها في البحر المتوسط خلال الفترة نفسها، مقارنة مع 101 خلال 18 يوما الأولى من عام 2015.



