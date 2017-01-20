''سي آي ايه'' تكشف عن وثائق سرية لبن لادن

Tweet السبيل - افادت وثائق كشفتها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) الخميس ان أسامة بن لادن كان قبل أشهر من تصفيته من قبل قوة أمريكية خاصة، يشعر بالقلق على تنظيم القاعدة الذي كان يقوده، معتبرا انه “يشيخ ويتقلص”.



وتكشف الملفات الاخيرة التي صادرتها وحدة “نيفي سيلز″ الامريكية في باكستان، خلال العملية التي قتل فيها بن لادن في مخبئه في مدينة ابوت اباد، في 2011، انه كان قلقا على منظمته.



كما تكشف رسالة حررها احد مساعديه الاحباط المتزايد لاسامة بن لادن بعد عشر سنوات من اعتداءات 11 ايلول/ سبتمبر 2001. وتقول الرسالة ان “بن لادن يعبر عن خوفه من رؤية منظمتنا تشيخ وتتقلص تدريجيا مثل منظمات اخرى”.



وكتب بعض هذه الرسائل التي تعود إلى 2010 اسامة بن لادن نفسه، بينما كتبت بعض الرسائل باسمه. وهي تكشف انه مصمم على أن تبقى الولايات المتحدة العدو الرئيسي له.



وكتب بن لادن ان “اعداء الأمة اليوم مثل شجرة شريرة (…) جذع هذه الشجرة هو الولايات المتحدة”.



كما يبدو بن لادن ابا قلقا يحذر ابناءه من أي محاولة لزرع شريحة الكترونية لديهم بدون علمهم، تسمح بمتابعة تحركاتهم.



وتشير هذه الوثائق ايضا إلى الوقت الكبير الذي كان بن لادن يمضيه في ادارة عمليات خطف الاجانب التي كانت تقوم بها فروع لتنظيمه، والاهتمام الخاص الذي كان يوليه لمسقط رأسه اليمن حيث كان يتشكل فرع جديد للتنظيم.



وفي رسالة إلى ناصر الوحيشي، مؤسس تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، يوصيه بن لادن بالا يتحرك بسرعة ضد السلطة لان الظروف السائدة لا تساعد في اقامة دولة اسلامية يمكن أن تحكم وتقاوم الهجمات الخارجية.



(أ ف ب)



