بالصور.. هذا ما وجد داخل شقة منفذ اعتداء إسطنبول

السبيل - وجدت الشرطة التركية في منزل مُنفِّذ اعتداء ليلة رأس السنة في إسطنبول مبلغ 197 ألف دولار، ومسدسات وذخائر، والعديد من شرائح الموبايل، إضافة إلى طائرتي كاميرا مراقبة "درون"، حيث -وبحسب والي إسطنبول- التحقيقات جارية لمعرفة لماذا وكيف استخدمت.

صحيفة "حرييت" ذكرت أن المعلومات الأولية أفادت أن منفذ الهجوم عبدالقادر مشاريبوف 33 عاماً يتحدث 5 لغات: العربية، التركية، الروسية، الصينية والأوزبكية، وعلى اتصال مع تنظيم الدولة "داعش" في سوريا.الشرطة ألقت القبض على 5 أشخاص تواجدوا في الشقة ذاتها برفقة مشاريبوف، عُرف منهم رجل من قرغيزستان وآخر من العراق و3 فتيات من مصر 26 سنة تينا. ت، والسنغال دينا. أ 27 سنة، والصومال عائشة. م 27 سنة، وكان القاتل قد جلبهن ليساعدنه في تدبير أمور المنزل وشراء الطعام.وبعد 3 أيام من الرصد والتحري تمكنت أجهزة الأمن التركية من إلقاء القبض على منفذ هجوم ليلة رأس السنة في أحد ملاهي إسطنبول الذي أودى بحياة أكثر من 39 شخصاً.هافينغتون بوست عربي