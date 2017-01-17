بالصور.. هذا ما وجد داخل شقة منفذ اعتداء إسطنبول
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صحيفة "حرييت" ذكرت أن المعلومات الأولية أفادت أن منفذ الهجوم عبدالقادر مشاريبوف 33 عاماً يتحدث 5 لغات: العربية، التركية، الروسية، الصينية والأوزبكية، وعلى اتصال مع تنظيم الدولة "داعش" في سوريا.
الشرطة ألقت القبض على 5 أشخاص تواجدوا في الشقة ذاتها برفقة مشاريبوف، عُرف منهم رجل من قرغيزستان وآخر من العراق و3 فتيات من مصر 26 سنة تينا. ت، والسنغال دينا. أ 27 سنة، والصومال عائشة. م 27 سنة، وكان القاتل قد جلبهن ليساعدنه في تدبير أمور المنزل وشراء الطعام.
وبعد 3 أيام من الرصد والتحري تمكنت أجهزة الأمن التركية من إلقاء القبض على منفذ هجوم ليلة رأس السنة في أحد ملاهي إسطنبول الذي أودى بحياة أكثر من 39 شخصاً.
هافينغتون بوست عربي
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