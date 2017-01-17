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الثلاثاء 17 كانون الثاني 2017

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بالصور.. هذا ما وجد داخل شقة منفذ اعتداء إسطنبول

بالصور.. هذا ما وجد داخل شقة منفذ اعتداء إسطنبول
السبيل - وجدت الشرطة التركية في منزل مُنفِّذ اعتداء ليلة رأس السنة في إسطنبول مبلغ 197 ألف دولار، ومسدسات وذخائر، والعديد من شرائح الموبايل، إضافة إلى طائرتي كاميرا مراقبة "درون"، حيث -وبحسب والي إسطنبول- التحقيقات جارية لمعرفة لماذا وكيف استخدمت.

صحيفة "حرييت" ذكرت أن المعلومات الأولية أفادت أن منفذ الهجوم عبدالقادر مشاريبوف 33 عاماً يتحدث 5 لغات: العربية، التركية، الروسية، الصينية والأوزبكية، وعلى اتصال مع تنظيم الدولة "داعش" في سوريا.

الشرطة ألقت القبض على 5 أشخاص تواجدوا في الشقة ذاتها برفقة مشاريبوف، عُرف منهم رجل من قرغيزستان وآخر من العراق و3 فتيات من مصر 26 سنة تينا. ت، والسنغال دينا. أ 27 سنة، والصومال عائشة. م 27 سنة، وكان القاتل قد جلبهن ليساعدنه في تدبير أمور المنزل وشراء الطعام.

وبعد 3 أيام من الرصد والتحري تمكنت أجهزة الأمن التركية من إلقاء القبض على منفذ هجوم ليلة رأس السنة في أحد ملاهي إسطنبول الذي أودى بحياة أكثر من 39 شخصاً.
هافينغتون بوست عربي
























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