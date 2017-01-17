هذا موقف العريفي من ''مصرية تيران وصنافير''
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وقال العريفي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "نشرت صحيفة تصريحاً مكذوباً على العريفي عن تيران وصنافير زعموا أني ذكرته في خطبة جمعة! وأنا منذ بدأ موضوعها من سنة لم أنطق أو أكتب فيها حرفا."
نشرت صحيفة تصريحاً مكذوباً على #العريفي عن تيران وصنافير— د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) January 16, 2017
زعموا أني ذكرته في خطبة جمعة!
وأنا منذ بدأ موضوعها من سنة لم أنطق أو أكتب فيها حرفا
ويذكر أن تقارير تناقلتها صحف ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرت أن العريفي "هدد مصر بنشر الجهاد فيها مثل ما فعل بسويرا وأن الجزيرتين لن ولم تكون مصرية حتى ولو أعلنت الجهاد كما فعلت في سوريا."
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