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الثلاثاء 17 كانون الثاني 2017

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هذا موقف العريفي من ''مصرية تيران وصنافير''

هذا موقف العريفي من &#039;&#039;مصرية تيران وصنافير&#039;&#039;
السبيل - نفى الداعية السعودي، محمد العريفي، مساء الاثنين، انتقاده حكم القضاء المصري حول تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر وليس للسعودية، وذلك في رد على اخبار "مكذوبة" تناقلتها وسائل إعلام.


 
وقال العريفي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "نشرت صحيفة تصريحاً مكذوباً على العريفي عن تيران وصنافير زعموا أني ذكرته في خطبة جمعة! وأنا منذ بدأ موضوعها من سنة لم أنطق أو أكتب فيها حرفا."

ويذكر أن تقارير تناقلتها صحف ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرت أن العريفي "هدد مصر بنشر الجهاد فيها مثل ما فعل بسويرا وأن الجزيرتين لن ولم تكون مصرية حتى ولو أعلنت الجهاد كما فعلت في سوريا."

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