بالفيديو...أقوى 10 قوات خاصة في العالم

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السبيل - نشرت قناة "American Eye" على موقع "يوتيوب" مقطع فيديو، يتحدث عن أقوى 10 قوات خاصة على مستوى العالم.



وبحسب القناة، فإن القوات الخاصة الروسية "سبيتسناز" جاءت في المركز الأول كأقوى قوات خاصة في العالم، وتعرف أيضاً باسم "مجموعة ألفا".



تم تشكيل تلك القوات في السبعينيات، من قبل لجنة أمن الدولة والاتحاد السوفييتي، وأصبحت من أكثر الوحدات الخاصة قوة، ووحشية في العالم، حيث لا يصعب عليها أي مهمة.

وذكرت القناة في هذا الفيديو أن القوات الخاصة الروسية تخضع لتدريبات مكثفة وقاسية تتطلب قوة تحمل قصوى، وتعتبر هذه التدريبات هي الأقسى من نوعها.

وجاء ترتيب باقي القوات الخاصة على مستوى العالم من حيث الأقوى بعد القوات الروسية كالآتي:

2- القوات الجوية البريطانية الخاصة.

3- فرق القوات البحرية والجوية والبرية الأمريكية.

4- وحدات القوات الخاصة الألمانية.

5- القوات الهندية الخاصة "قوات المظلات".

6- "ماتكال" الوحدات الإسرائيلية الخاصة.

7- "القبعات الخضراء" القوات الخاصة التابعة لسلاح المشاه الأمريكي.

8- مجموعة الدرك الوطني للتدخل السريع الفرنسية.

9- قوات تايوان الخاصة.

10- القوات الخاصة الدنماركية.