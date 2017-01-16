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الثلاثاء 17 كانون الثاني 2017

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شاهد بالصور لحظة القاء القبض على منفذ هجوم اسطنبول (تفاصيل + فيديو)

شاهد بالصور لحظة القاء القبض على منفذ هجوم اسطنبول (تفاصيل + فيديو)
السبيل -الأناضول

ألقت السلطات التركية، الاثنين، القبض على عبدالقادر ماشاريبوف المتهم في تنفيذ العملية الإرهابية في النادي الليلي ليلة رأس السنة في منطقة "أورطه كوي" باسطنبول. 

وبحسب مصادر أمنية تركية فإن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول تلقت بلاغاً حول إقامة منفذ الهجوم في منزل بمنطقة أسنيورت بإسطنبول.

وفور تلقي البلاغ، داهمت الفرق المنزل وألقت القبض على ماشاريبوف ورجل آخر قرغيزي الأصل، إضافة إلى 3 نساء.

وتمّ اقتياد جميع من ألقي القبض عليهم إلى مديرية أمن إسطنبول لاستكمال التحقيقات معهم.















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التعليقات (2)

  • محلل خطير

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    هاد الشخص قاتل مأجور واللى وراه الدول اللى ودها تزعزع امن تركيا مثل بني صهيون وامريكا وايران واحتمال بسيط ممكن يكون الانقلابي

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  • ساخر

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    تم تسريب الصوره كي يقولوا ان الامن التركي نجح في القبض على منفذ الهجوم و حقق إنجازا .... وهم لا يعرفون راسهم من كرياسهم

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