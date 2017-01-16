تركيا تفجر مفاجأة عن هجوم ملهى اسطنبول ومن يقف خلفه؟

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قال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي، الاثنين، إن إطلاق النار في ملهى في اسطنبول عشية رأس السنة، نُفذ بحرفية، وبمشاركة وكالة مخابرات.

السبيل - رويترزقال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي، الاثنين، إن إطلاق النار في ملهى في اسطنبول عشية رأس السنة، نُفذ بحرفية، وبمشاركة وكالة مخابرات.



وقال في مقابلة مع قناة الأخبار التلفزيونية: "يبدو أن هجوم رينا ليس من صنع تنظيم إرهابي فقط، ولكن هناك أيضاً وكالة مخابرات. كان عملاً مخططاً له، ومنظماً على مستوى عال".



وكان تنظيم الدولة الإسلامية أعلن المسؤولية عن الهجوم الذي أودى بحياة 39 شخصاً، قائلاً إنه شنه للثأر من العملية العسكرية التركية في سوريا.