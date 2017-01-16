مصرع 32 شخصًا جرّاء سقوط طائرة شحن بقرغيزيا

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السبيل- الأناضول



لقي 32 شخصا مصرعهم، وجرح 4 آخرون، نتيجة سقوط طائرة شحن من طراز بوينغ 747، على منطقة سكنية قرب العاصمة القرغيزية بشكيك، فجر اليوم الإثنين. السبيل- الأناضوللقي 32 شخصا مصرعهم، وجرح 4 آخرون، نتيجة سقوط طائرة شحن من طراز بوينغ 747، على منطقة سكنية قرب العاصمة القرغيزية بشكيك، فجر اليوم الإثنين.



وقال نائب رئيس وزراء قرغيزستان، موهامبيتكالي عبد القاضييف، في تصريحات صحفية، إن الطائرة كانت قادمة من مدينة هونغ كونغ الصينية، في طريقها لمطار بشكيك، عندما سقطت فوق قرية بالقرب من المطار.



وأوضح أن الحادث وقع في الساعة السابعة والنصف صباح اليوم بالتوقيت المحلي (01:30 تغ)، وأنه أسفر عن مقتل 32 شخصا.



من جانب آخر قال بيان صادر عن وزارة الصحة القرغيزية إن 4 جرحى نقلوا إلى المستشفيات حتى وقت صدور البيان.



كما أعلنت وزارة المواصلات، أن الطائرة تابعة لشركة (ACT ) دون توضيح جنسية الشركة.



ولفتت الوزارة أن 5 من أفراد طاقم الطائرة كانوا على متنها، عندما سقطت خلال محاولتها الهبوط في مطار بشكيك.



ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية في موقع سقوط الطائرة.



ولم تشر أية جهة إلى ملابسات وقوع الحادث.



