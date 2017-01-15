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الإثننين 16 كانون الثاني 2017

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الهاشمي يكشف معلومات صادمة عن لقائه بسليماني (شاهد)

الهاشمي يكشف معلومات صادمة عن لقائه بسليماني (شاهد)
السبيل - كشف نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي، معلومات صادمة عن قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني أثناء اجتماعه معه خلال زيارة أجراها إلى إيران في عام 2007.

وقال الهاشمي في برنامج "الذاكرة السياسية" الذي بث على قناة العربية، امس السبت: "وجهت لقاسم سليمان عدة اسألة، منها هل لكم علاقة بالقاعدة، فأجاب: نعم، فسألته ثانياً: هل تساعدون المقاومة لضرب الجيش الامريكي، فأجاب: نعم، السؤال الاخير كان: هل تخلقون مليشيات شيعية على غرار الحرس الثوري الايراني، فأجاب: نعم، مؤكداً سليماني ان الدعم اليوم لجيش المهدي يأتي من إيران".

ونقل الهاشمي، المقيم حالياً في تركيا، بعد سؤاله عن سبب فعلهم ذلك، جواب سليماني بقوله: نحن متخوفون من الامريكان.


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