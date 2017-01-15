الهاشمي يكشف معلومات صادمة عن لقائه بسليماني (شاهد)

وقال الهاشمي في برنامج "الذاكرة السياسية" الذي بث على قناة العربية، امس السبت: "وجهت لقاسم سليمان عدة اسألة، منها هل لكم علاقة بالقاعدة، فأجاب: نعم، فسألته ثانياً: هل تساعدون المقاومة لضرب الجيش الامريكي، فأجاب: نعم، السؤال الاخير كان: هل تخلقون مليشيات شيعية على غرار الحرس الثوري الايراني، فأجاب: نعم، مؤكداً سليماني ان الدعم اليوم لجيش المهدي يأتي من إيران".ونقل الهاشمي، المقيم حالياً في تركيا، بعد سؤاله عن سبب فعلهم ذلك، جواب سليماني بقوله: نحن متخوفون من الامريكان.