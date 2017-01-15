استنفار أمني بمطار الكويت بعد بلاغ بوجود قنبلة على طائرة ألمانية

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أخلت قوى الأمن طائرة بعد هبوطها اضطراريًا في مطار الكويت الدولي تمهيداً لتفتيشها، وذلك بعد بلاغ بوجود قنبلة على متنها، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

السبيل - الأناضولأخلت قوى الأمن طائرة بعد هبوطها اضطراريًا في مطار الكويت الدولي تمهيداً لتفتيشها، وذلك بعد بلاغ بوجود قنبلة على متنها، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.



وقال مصدر مسؤول لصحيفة الوطن الكويتية (غير حكومية) إن الطائرة أقلعت من سلطنة عُمان وكانت متجهة لألمانيا عبر أجواء الكويت، وعلى متنها 188 راكباً.



وقال مصدر أمني لصحيفة القبس الكويتية (غير حكومية) "إن بلاغاً تلقته الأجهزة الأمنية من طائرة تابعة لشركة أوروبية، عن الاشتباه بوجود متفجرات على متنها، وعلى إثرها استنفرت الأجهزة الأمنية وقامت بإخلاء الطائرة ووضعها في موقع آمن".



وأضاف المصدر أن "رجال إدارة المتفجرات بوزارة الداخلية والأثر قاموا بتمشيط الطائرة تماماً، ولم يعثروا على أي شيء يذكر، فعادت الطائرة الى أدراجها قبل قليل تمهيداً لمغادرتها".



ولم يصدر أي تصريح رسمي بشأن الحادثة حتى (الساعة 8:20 تغ)