البحرين تعدم 3 متهمين بقتل شرطة بينهم إماراتي

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السبيل- نفذت نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، صباح اليوم، حكم الإعدام بـ3 متهمين مدانين باستهداف قوات الشرطة في منطقة الدية بعبوة متفجرة؛ مما نجم عنه مقتل 3 من رجال الشرطة الثلاثة.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إنه بعد أن صار الحكم باتاً واجب التنفيذ، بصدور حكم محكمة التمييز برفض الطعن المقدم منهم، وبإقرار الحكم الصادر بإعدامهم، وذلك بعد أن اتخذت الإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن، وطلب النائب العام تنفيذ الحكم بناءً على ذلك.



وأوضحت المحكمة أن تنفيذ الحكم قد تم رمياً بالرصاص، وبحضور قاضي تنفيذ العقاب، وممثلي النيابة العامة، ومأمور السجن، وطبيب، وواعظ حسبما يقضي القانون.