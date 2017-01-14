بالفيديو.. ما هي الوجبة الأخيرة لمحكومي الإعدام؟

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السبيل - "عام من القتل" هو عنوان مشروع المصور هنري هارغريفز الذي يركز على إعادة تحضير وتصوير وجبات الطعام الأخيرة للمحكومين بالإعدام.



تعرفوا إلى هنري هارغريفز. بدأ بممارسة التصوير بالمرحلة الثانوية، ودرس الفنون وصناعة الأفلام في الجامعة.











مشواره المهني بالتصوير بدأ عام 2008، إذ تخصص بالتقاط صور وجبات الطعام الأخيرة للمتهمين الذين صدر بحقهم حكم الإعدام.



خطرت الفكرة على باله عندما ألغت ولاية تكساس وجبة الطعام الأخيرة عام 2011.



ونشر مؤخراً مجموعة صور "A Year of Killing" التي توثق عمليات الإعدام التي نفذتها الولايات المتحدة خلال عام واحد.



"صدر حكم الإعدام بحق 1634 شخصاً في 25 دولة حول العالم عام 2015"-- منظمة العفو الدولية.

سي ان ان



