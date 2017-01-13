كم دفعت بعض الدول العربية للحصول على داعشيين بسوريا؟

Tweet السبيل - كشفت صحيفة أمريكية أن فصائل المعارضة السورية المسلحة حصلت على ملايين الدولارات نتيجة صفقات بيع مسلحي "داعش" المحتجزين لديها لدولهم الأصلية.



وذكرت صحيفة International Business Times أن مسلحي "داعش" في سوريا باتوا سلعة ثمينة حيث تحتجز فصائل مسلحة المئات من عناصر التنظيم على أمل تحقيق أرباح من الاتجار بهم.



وأضافت الصحيفة، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم"، أن سعر الداعشي المحتجز من أصول خليجية والمطلوب في بلده الأصلي، يقدر بـ50 ألف دولار على أقل التقدير. ونقلت عن أحد القياديين المعارضين قوله إن 10 ملايين دولار تم عرضها عليه مقابل تسليم اثنين من مسلحي التنظيم الإماراتيين يحملان جوازي سفر أمريكيين.



وتشير الصحيفة إلى أنه يمكن التربح من عناصر انشقوا عن "داعش"، حيث يصل سعر إخراج شخص واحد من الأراضي الخاضعة للتنظيم في سوريا إلى 10 آلاف دولار والمبلغ نفسه لنقله إلى أراضي تركيا.



وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الأسرى من "داعش" يتم استخدامهم كورقة ضغط سياسية وابرام صفقات تبادل محتجزين بين التنظيم والفصائل المسلحة.