نقل السفارة الامريكية للقدس بعد 20 الشهر

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السبيل- صفا



قالت صحيفة عبرية، صباح اليوم الجمعة، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس غير من تقديراته للموقف هذا الأسبوع عندما أبلغه رجل أعمال يهودي أمريكي بنية الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب نقل السفارة لمدينة القدس المحتلة بعد أداء اليمين الدستورية.

السبيل- صفاقالت صحيفة عبرية، صباح اليوم الجمعة، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس غير من تقديراته للموقف هذا الأسبوع عندما أبلغه رجل أعمال يهودي أمريكي بنية الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب نقل السفارة لمدينة القدس المحتلة بعد أداء اليمين الدستورية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن تقديرات عباس قبل ذلك كانت تشير إلى أن ترامب لا ينوي فعليًا نقل السفارة بل كان الأمر في إطار الدعاية الانتخابية فقط، إلا أن زيارة رجل الأعمال الأمريكي للمقاطعة قلبت الأمور رأسًا على عقب.



وأشارت إلى أن رجل الأعمال الأمريكي المقرب من الرئيس ترامب "دانييل أرباس" التقى بعباس الثلاثاء الماضي وأبلغه بنية ترامب نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس بعد توليه مهام منصبه في العشرين من الشهر الجاري.



فيما أكد مصدر رفيع المستوى بمنظمة التحرير وصول بلاغ من الإدارة الأمريكية الجديدة بأن الموعد ربما يكون في الواحد والعشرين من الشهر الجاري.



وسبق أن صرّح ترامب خلال حملته الانتخابية بأنه ينوي نقل السفارة الأمريكية الى القدس، وقال في لقاء جمعه برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه في حال أصبح رئيسًا للبلاد، فإن الولايات ستعترف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل.



بحسب بيان له فإن "ترامب اعترف بان القدس هي العاصمة الابدية للشعب اليهودي منذ أكثر من ثلاثة الاف عام، وان الولايات المتحدة تحت إدارته ستقبل في نهاية المطاف بالتوصية القديمة العهد للكونغرس بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل".



