10 آلاف مقاتل من أوروبا في صفوف ''داعش''

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أعلن سيباستيان كورتس، وزير خارجية النمسا، الرئيس الحالي لـ"منظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، مشاركة قرابة 10 آلاف شخص من الدول الأعضاء في المنظمة، في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي.

السبيل- الأناضولأعلن سيباستيان كورتس، وزير خارجية النمسا، الرئيس الحالي لـ"منظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، مشاركة قرابة 10 آلاف شخص من الدول الأعضاء في المنظمة، في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون، انعقدت في العاصمة فيينا، اليوم السبت.



وأوضح أن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق واليمن فقط لن يكون كافياً، وينبغي بذل الجهود، لزيادة الأمن الداخلي في الدول، ولمنع التطرف والإرهاب فيها.



ولفت إلى أنهم سوف يركزون خلال الرئاسة الدورية للمنظمة العام الجاري، على قضايا مكافحة الإرهاب والتطرف وزيادة الأمن الداخلي، والحد من الصراعات المسلحة.



وقال: "سنبذل جهدنا من أجل تقليل النزاعات المسلحة، وزيادة الأمن الداخلي، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وإعادة بناء الثقة المتبادلة".



وأشار إلى أن حل الأزمة القائمة في أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من الحوار والجهود الدبلوماسية بدلا من الصراع المسلح.



و"منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" تأسست في 1975، وهي أكبر منظمة دولية للتعاون الأمني الإقليمي في العالم حيث تضم في عضويتها 57 دولة غالبيتها من أوروبا، إلى جانب دول أخرى بينها روسيا وأمريكا وكندا.



وتهتم المنظمة في المقام الأول بمنع نشوب الصراعات وإدارة الأزمات وإعادة التأهيل في مرحلة ما بعد الصراعات.



