ترامب يتهم موسكو بالقرصنة ويتوعد الاستخبارات الأمريكية

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اعترف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لأول مرة بضلوع روسيا في هجمات القرصنة التي تعرض لها الحزب الديمقراطي أثناء الانتخابات الرئاسية الأميركية، وتوعد المخابرات الأميركية قائلا إنها سوف تتحمل عواقب تسريب معلومات مختلقة عنه.

السبيلاعترف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لأول مرة بضلوع روسيا في هجمات القرصنة التي تعرض لها الحزب الديمقراطي أثناء الانتخابات الرئاسية الأميركية، وتوعد المخابرات الأميركية قائلا إنها سوف تتحمل عواقب تسريب معلومات مختلقة عنه.



وشدد ترمب في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ فوزه بالرئاسة على أن روسيا ليست الدولة الوحيدة التي قامت بذلك، مؤكدا خسارة كثير من البيانات في الآونة الأخيرة.



وقال ترمب إنه إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقدره فسيكون ذلك "مكسبا".



وأشار ترامب إلى أن معلومات الاستخبارات التي تشير إلى وجود ملفات روسية ضده هي أمر اختلقه خصومه. وتوعد أجهزة المخابرات الأميركية قائلا إنها انتهكت القانون، وسوف تتحمل عواقب تسريب ونشر معلومات مختلقة وكاذبة عنه، وتوجه بالشكر إلى وسائل الإعلام التي نأت بنفسها عن هذا السجال.



وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد ترامب الذي سيتسلم منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري أنه سيكون الشخص "الذي ينشئ أكبر عدد من الوظائف".



وأضاف "تلقينا أخبارا رائعة خلال الأسبوعين الأخيرين، كنت نشطا جدا على الصعيد الاقتصادي من أجل بلادنا"، موضحا أن عددا كبيرا من مجموعات صناعة السيارات ستنتقل إلى الولايات المتحدة.



وشدد ترامب على أن كلفة بناء الجدار الحدودي مع المكسيك ستسددها الأخيرة.



وقال ترامب إنه رفض صفقة بقيمة ملياري دولار في دبي نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدا التخلي عن إمبراطوريته الاقتصادية لابنيه إريك ودونالد جونيور، واعدا بأن يتيح ذلك تجنب تضارب المصالح مع مسؤولياته في البيت الأبيض.



(المصدر: الجزيرة + وكالات)



