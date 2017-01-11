المخابرات الروسية: لدينا معلومات ''ضارة'' عن ترامب

Tweet السبيل - قال مسؤولان أمريكيان إن وثائق سرية قدمها رؤساء أربع وكالات مخابرات أمريكية للرئيس المنتخب دونالد ترامب الأسبوع الماضي، تضمنت مزاعم حصول عملاء للمخابرات الروسية على معلومات ضارة عنه.



وذكر المسؤولان لرويترز مساء الثلاثاء أن المزاعم التي قال أحدهما إنه “لا أساس لها بعد” وردت في مذكرة من صفحتين، ألحقت بتقرير عن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي قدمه مسؤولو المخابرات الأمريكية لترامب، والرئيس باراك أوباما الأسبوع الماضي.



ورد ترامب مساء الثلاثاء في تغريدة على تويتر واصفا التقارير بأنها “أخبار كاذبة… حملة سياسية شعواء.” ولم يرد الفريق الانتقالي لترامب على طلب التعليق.



وقال أحد المسؤولين اللذين طلبا عدم ذكر اسمهما إن مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالات أمريكية أخرى تواصل تحري مصداقية ودقة المزاعم.



وقدم ضابط سابق بالمخابرات البريطانية التقارير لمسؤولين أمريكيين العام الماضي. ويصف مسؤولو المخابرات الأمريكية النشاط السابق لهذا الضابط بأنه موثوق به.



وأضاف أحد المسؤولين أن المحققين لم ينجحوا حتى الآن في التأكد من مزاعم وجود علاقات مالية وشخصية بين ترامب ورجال أعمال روس وآخرين ممن خلص محللون بالمخابرات الأمريكية إلى أنهم ضابط مخابرات روس، أو يعملون بالنيابة عن المخابرات الروسية.



وأحجم مكتب التحقيقات الاتحادي عن التعليق.



(رويترز)

