مقتل 5 إماراتيين في تفجير قندهار
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وقالت وكالة الأنباء الاماراتية: ''ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة نخبة من أبناء الوطن الأبرار وفد الدولة المكون من الشهداء.. محمد علي زينل البستكي وعبدالله محمد عيسى عبيد الكعبي وأحمد راشد سالم علي المزروعي وأحمد عبدالرحمن أحمد كليب الطنيجي وعبدالحميد سلطان عبدالله إبراهيم الحمادي المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان والذين قضوا نحبهم مساء أمس الثلاثاء نتيجة التفجير الإرهابي الذي وقع في مقر محافظ قندهار في أفغانستان.
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