إصابة السفير الإماراتي في أفغانستان بهجوم في قندهار
- حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخط
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة وام، أن زيارة السفير إلى قندهار كانت "في مهمة إنسانية"، وذكرت أنها "شملت وضع حجر الأساس لدار خليفة بن زايد آل نهيان في الولاية، والتوقيع على إتفاقية مع جامعة كاردان للمنح الدراسية على نفقة دولة الإمارات (...) علاوة على وضعه حجر الأساس أيضا لمعهد خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم الفني".
وأضافت الوزارة أنها تقوم من خلال غرفة العمليات الخاصة بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المعنية بالدولة والحكومة الافغانية بمتابعة تطورات هذا "الاعتداء الإرهابي".
عد إلى الأعلى
التعليقات
- لا توجد تعليقات
إضافة تعليق