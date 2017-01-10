السعودية ترفع أعداد الحجاج إلى 2.6 مليون حاج

Tweet

السبيل- (بترا) - رفع مجلس الوزراء السعودي أعداد الحجاج من الداخل والخارج العام الحالي إلى حوالي 6ر2 مليون حاج مقارنة بـ 8ر1 مليون حاج أدوا الفريضة العام الماضي، بزيادة قدرها نحو 800 ألف حاج.

وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي امس الاثنين، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، إن "مجلس الوزراء نوه بتوجيه خادم الحرمين الشريفين رفع أعداد الحجاج من الداخل والخارج بما يتفق مع الضوابط المنظمة لذلك".



وأعلنت وزارة الحج أمس انها ستستقبل نحو 800 ألف حاج إضافي في موسم الحج المقبل بعد أن أعادت المملكة العمل بنظام أعداد حجاج الداخل والخارج الذي كان مطبقاً قبل خمس سنوات وجرى إيقافه حينها بسبب أعمال التوسعة بالحرمين الشريفين.

