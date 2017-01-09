البرلمان الفنزويلي يعزل مادورو من الرئاسة
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وصوت لصالح هذا القرار غالبية النواب — 106 نائب، بحسب صحيفة "ناشيونال" المحلية، مشيرة إلى أن النواب الموالين للحكومة غادروا القاعة في بداية التصويت.
ووفقا للصحيفة، فأن المعارضة تصرفت في إطار المادة 233 من الدستور، والتي تنص أيضا على أنه في حالة خلو منصب الرئيس، سيتم الأعلان عن انتخابات رئاسية جديدة.
ووفقا لـ"نوفوستي"، فقد تفاقمت الأزمة في فنزويلا بعد بدء المعارضة في البرلمان قبل عام، ومنذ هذا الوقت توقف التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد، حيث اتهم الرئيس مادورو المعارضة بالسعي الى "انقلاب برلماني" والبرلمان، في المقابل، ادعى وقوع انتهاك للدستور من قبل الرئيس.
وفي وقت سابق، قضت المحكمة العليا بأن على المعارضة أن تتوقف عن توجيه الاتهامات للرئيس.
سبوتنيك
ووفقا للصحيفة، فأن المعارضة تصرفت في إطار المادة 233 من الدستور، والتي تنص أيضا على أنه في حالة خلو منصب الرئيس، سيتم الأعلان عن انتخابات رئاسية جديدة.
ووفقا لـ"نوفوستي"، فقد تفاقمت الأزمة في فنزويلا بعد بدء المعارضة في البرلمان قبل عام، ومنذ هذا الوقت توقف التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد، حيث اتهم الرئيس مادورو المعارضة بالسعي الى "انقلاب برلماني" والبرلمان، في المقابل، ادعى وقوع انتهاك للدستور من قبل الرئيس.
وفي وقت سابق، قضت المحكمة العليا بأن على المعارضة أن تتوقف عن توجيه الاتهامات للرئيس.
سبوتنيك
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