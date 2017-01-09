ترامب يعين صهره كبيرا لمستشاريه

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السبيل - أفاد مصدر رفيع المستوى من الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن صهر ترامب، جاريد كوشنير، سيشغل منصب كبير المستشارين في الإدارة الأمريكية الجديدة.



ونقلت قناة "سي إن بي سي" عن المصدر، قوله: " دونالد ترامب سيعلن عن تعيين صهره جاريد كوشنير كبيراً لمستشاري الرئيس".



وكان الرئيس الأمريكي المنتخب، قد رفض في إجابة له عن سؤال بهذا الصدد، اليوم، إعطاء أي تعليق على هذه الأنباء، مقترحا على الصحفيين انتظار المؤتمر الصحفي الذي سيعقد يوم الأربعاء القادم.

والجدير بالذكر أن رجل الإعمال والملياردير، جاريد كوشنير، متزوج من ابنة الرئيس الأمريكي المنتخب، إيفانكا ترامب، ويصادف يوم غد الثلاثاء، عيد ميلاده الـ36.



سبوتنيك