ترامب يعين صهره كبيرا لمستشاريه
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ونقلت قناة "سي إن بي سي" عن المصدر، قوله: " دونالد ترامب سيعلن عن تعيين صهره جاريد كوشنير كبيراً لمستشاري الرئيس".
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب، قد رفض في إجابة له عن سؤال بهذا الصدد، اليوم، إعطاء أي تعليق على هذه الأنباء، مقترحا على الصحفيين انتظار المؤتمر الصحفي الذي سيعقد يوم الأربعاء القادم.
والجدير بالذكر أن رجل الإعمال والملياردير، جاريد كوشنير، متزوج من ابنة الرئيس الأمريكي المنتخب، إيفانكا ترامب، ويصادف يوم غد الثلاثاء، عيد ميلاده الـ36.
سبوتنيك
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