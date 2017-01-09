الرئيس اللبناني يصل السعودية.. فمن كان باستقباله؟

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وصل الرئيس اللبناني ميشال عون، العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الإثنين، في زيارة رسمية تستمر يومين، هي الأولى له خارجيا منذ توليه منصبه في 31 أكتوبر/ تشرين أول 2016.

السبيل - الأناضولوصل الرئيس اللبناني ميشال عون، العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الإثنين، في زيارة رسمية تستمر يومين، هي الأولى له خارجيا منذ توليه منصبه في 31 أكتوبر/ تشرين أول 2016.

وقال حساب الرئاسة اللبنانية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن عون وصل مطار الملك خالد في الرياض، وكان في استقباله أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، اطلعت عليه الأناضول، إن "الزيارة تأتي تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".

ويرافق عون، بحسب البيان، وفد رسمي يضم وزراء الخارجية والتربية والمالية والدفاع الوطني والداخلية والبلديات وشؤون رئاسة الجمهورية والإعلام والاقتصاد والتجارة.

وعقب زيارة المملكة، سيتوجه عون، في زيارة إلى قطر، الأربعاء القادم، تلبية لدعوة من أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ووجه المستشار الخاص للعاهل السعودي أمير مكة خالد الفيصل، ومحمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، خلال زيارتين متتابعتين قاما بها إلى بيروت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دعوة رسمية للرئيس اللبناني من الملك السعودي وأمير قطر لزيارة بلديهما.

وتُعد إعادة ترتيب علاقات لبنان مع دول الخليج العربي، والتي شهدت تأزما متصاعدا العام الماضي، أبرز التحديات أمام عون.

وتوترت العلاقات السعودية اللبنانية، بسبب ما أسمته المملكة بمواقف لبنانية مناهضة لها على المنابر الإقليمية والدولية، لاسيما من "حزب الله"، عقب الاعتداء على سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران، مطلع 2016، بالتزامن مع تجميد مساعدات عسكرية سعودية إلى لبنان بقيمة أربع مليارات دولار.

وتتهم السعودية، "حزب الله" بالموالاة لإيران، والهيمنة على القرار في لبنان، وتنتقد تدخّله العسكري في سوريا للقتال إلى جانب نظام بشار الأسد، منذ 2012.