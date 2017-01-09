ترامب يفاجئ روسيا بقرار صادم!

Tweet السبيل - قال رينس بريبوس الذي اختاره الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب لمنصب كبير العاملين بالبيت الأبيض إن ترمب قبل ما خلصت إليه المخابرات الأمريكية عن تورط روسيا في هجمات الكترونية تستهدف التأثير على الانتخابات الأمريكية وأضاف أن "إجراءات قد تتخذ" ردا على ذلك.



وأضاف أن ترمب يعتقد أن روسيا وراء عمليات تسلل لحسابات مؤسسات تابعة للحزب الديمقراطي رغم أنه لم يوضح إن كان الرئيس المنتخب يتفق مع أن عمليات التسلل تلك تمت بتوجيهات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال بريبوس لقناة تلفزيون فوكس نيوز إن ترمب "قبل حقيقة أنه في هذه الحالة بالتحديد كانت كيانات من روسيا" وراء التسلل إلى مؤسسات الحزب الديمقراطي والعاملين به.



وتعد تصريحات بريبوس تحولا مهما عن النفي المتكرر من جانب ترمب لتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية.



ورفض ترمب بشدة من قبل أن تكون روسيا وراء عمليات التسلل الإلكتروني أو كانت تحاول مساعدته للفوز وقال إن الصين قد تكون هي المسؤولة.



وهذا هو أول اعتراف من جانب مسؤول كبير في فريق ترمب بأن الرئيس المنتخب يقبل فكرة أن روسيا قامت بعمليات القرصنة الإلكترونية وما تبعها من كشف عن رسائل بالبريد الالكتروني للحزب الديمقراطي خلال انتخابات الرئاسة الأخيرة.



وتابع بريبوس أن ترمب يعتزم أن يوجه أجهزة المخابرات بإصدار توصيات بشأن ما الذي يتعين عمله.



واستنادا إلى هذه التوصيات "قد تتخذ إجراءات".



لكنه أضاف أنه ليس هناك ما يعيب في محاولة السعي لعلاقات جيدة مع روسيا ودول أخرى.



وحث عضوان جمهوريان بارزان في مجلس الشيوخ اليوم ترمب على معاقبة روسيا بسبب ما خلصت إليه تقارير وكالات المخابرات الأمريكية بأن بوتين شخصيا وجهة هذه الجهود بغية التأثير على الانتخابات.



وقال السناتور لينزي جراهام والسناتور جون مكين في تصريحات تلفزيونية إن الأدلة دامغة على سعي بوتين للتأثير على الانتخابات وهي نقطة يرفضها ترمب.



وقال جراهام "في غضون أسبوعين سيكون دونالد ترمب المدافع عن العالم الحر والديمقراطية. يجب أن تجعل الكل في أمريكا -الجمهوريون والديمقراطيون- يعلمون أنك ستجعل روسيا تدفع ثمن محاولتها للتدخل".



(رويترز)

