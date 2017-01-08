السفير الإسرائيلي في بريطانيا يعتذر من فضيحة كشفتها ''الجزيرة''

Tweet



اعتذر السفير الإسرائيلي لدى بريطانيا، مارك ريجيف، من تصريحات وردت في مقطع فيديو، سُجل سرا لمسؤول في سفارته، يقول فيه إنه يريد التخلص من وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا والأمريكتين آلان دنكن.

السبيل - الأناضولاعتذر السفير الإسرائيلي لدى بريطانيا، مارك ريجيف، من تصريحات وردت في مقطع فيديو، سُجل سرا لمسؤول في سفارته، يقول فيه إنه يريد التخلص من وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا والأمريكتين آلان دنكن.



وقال ريجيف في بيان نشرته وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقعها الالكتروني على شبكة الإنترنت، إن ما ورد في الفيديو من تعليقات "غير مقبول البتة".



وأضاف ريجيف أن التعليقات التي صدرت عن "موظف صغير في السفارة لا تعبّر عن وجهة نظر السفارة أو الحكومة الإسرائيلية".



وأوضح أن الموظف الذي أدلى بالتعليقات ليس ديبلوماسيا إسرائيليا، وسوف يتم انهاء خدماته مع السفارة قريبا.



لكن هيئة الإذاعة البريطانية BBC وصفت في خبر نشرته حول الحادثة اليوم الأحد، المسؤول الإسرائيلي، بأنه "كبير".



وبحسب BBC، فإن المسؤول السياسي في السفارة الإسرائيلية، شاي ماسوت، قد أدلى بتعليقاته في مقطع فيديو، التقط له في مطعم بالعاصمة البريطانية لندن، وحصلت عليه صحيفة "ميل أون صنداي".



وقال ماسوت، حسبما جاء في الفيديو، لأحد الصحفيين إن "آلان دنكن يثير كثيرا من المشاكل".



وسُجل الفيديو في أكتوبر/تشرين الأول 2016 في إطار تحقيق أجرته قناة "الجزيرة" الفضائية.



وورد في الفيديو أن ماسوت سأل ماريا ستيتسولو، مساعدة وزير الدولة للتعليم البريطاني قائلا: "هل يمكنني أن أعطيَكِ أسماءً لنواب في مجلس العموم أود الخلاص منهم؟"، قبل أن يحدد اسم "نائب وزير الخارجية (دنكن)."



ووصف المسؤول الإسرائيلي، دنكن، بأنه مثيرٌ للمشاكل أكثر من وزير الخارجية، بوريس جونسون الذي وصفه أيضا بأنه "أبله".



وأضاف حسب نص المحادثة: "إنه (جونسون) لا يأبه لشيء، إنه أبله لكنه أصبح وزيراً للشؤون الخارجية من دون أي مسؤوليات، وإذا وقعت مشكلة حقيقية فلن تكون مسؤوليته... ستكون مسؤولية آلان دنكن".



وعلّق كريسبن بلانت رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني على الحادثة بقوله، إن "النشاط الواضح لدبلوماسي من دولة أجنبية"، كان "رسميا شائنا ويستلزم فتح تحقيق بشأنه."



أما ستيوارت بولاك، مدير مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين، فقال: "نحن ندين جملة وتفصيلا أي محاولة لتقويض سير آلان (دنكن) أو أي وزير أو أي نائب البرلمان."



بدورها، قالت ستيتسولو للصحيفة البريطانية إن محادثتها مع ماسوت كانت "على السبيل المزاح والثرثرة".



ونقلت BBC عن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، قوله، إن السفير الإسرائيلي اعتذر، ويتضح أن تلك التعليقات لا تمثل وجهة نظر السفارة أو حكومة إسرائيل.



وتابع أن "المملكة المتحدة لديها علاقة قوية مع إسرائيل، وأصبحت القضية منتهية."