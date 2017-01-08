6 قتلى في تفجير سيارة مفخخة شرقي بغداد

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السبيل- الأناضول



قتل 6 مدنيين على الأقل وأصيب 12 آخرون بجروح، صباح اليوم الأحد، إثر تفجير سيارة مفخخة قرب سوق شعبي بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، بحسب مصدر أمني.

السبيل- الأناضولقتل 6 مدنيين على الأقل وأصيب 12 آخرون بجروح، صباح اليوم الأحد، إثر تفجير سيارة مفخخة قرب سوق شعبي بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، بحسب مصدر أمني.

وقال الملازم أول في الشرطة مؤيد الجبوري للأناضول إن "سيارة مفخخة كانت تقف على جانبي الطريق قرب سوق جميلة بمدينة الصدر انفجرت صباح اليوم، وأوقعت 6 قتلى على الأقل و12 وجريحًا".



وأضاف الجبوري أن "الانفجار تسبب أيضاً بتدمير عدد من المحال التجارية القريبة وعدد من السيارات".



من جهتها، أكدت قيادة عمليات بغداد (تابعة للجيش) وقوع التفجير بسيارة مفخخة، وسقوط قتلى وجرحى لم تحدد أعدادهم.



ولم تعّلن حتى الساعة 06:30 تغ أية جهة مسؤوليتها عن التفجير، لكن المسؤولين الأمنيين العراقيين يقولون إن التفجيرات بواسطة السيارات المفخخة والعبوات الناسفة ينفذها مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي.



