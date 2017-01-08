11 قتيلا بتفجير استهدف سوقا رئيسيا للخضار في بغداد

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اعلنت مصادر امنية وطبية عراقية مقتل 11 شخصا بتفجير انتحاري استهدف سوق جميلة لبيع الخضار والفواكه في مدينة الصدر شمال شرق بغداد.

السبيل - (أ ف ب)اعلنت مصادر امنية وطبية عراقية مقتل 11 شخصا بتفجير انتحاري استهدف سوق جميلة لبيع الخضار والفواكه في مدينة الصدر شمال شرق بغداد.



واوضحت المصادر ان انتحاريا يقود سيارة مفخخة فجر نفسه عند الباب الخلفي للسوق. واسفر الاعتداء كذلك عن اصابة اكثر من ثلاثين شخصا بجروح.



وسوق جميلة هو احد اكبر اسواق العاصمة لبيع الفواكه والخضراوات، ويقع في مدينة الصدر في شمال شرق بغداد والتي تتعرض الى هجمات متكررة.



وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن في بيان "ﻻحظ احد الجنود السيارة التي يقودها انتحاري في منطقة جميلة واطلق النار عليه لكن الارهابي فجر السيارة التي يقودها وهو بداخلها". واصيب الجندي اضافة الى شرطي برفقته بجروح.



واعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن اخر هجوم شهدته مدينة الصدر في الثاني من كانون الثاني/يناير الجاري. واستهدف الاعتداء عمالا مياومين واسفر عن مقتل 35 شخصا.