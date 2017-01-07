شاهد لحظة مقتل ''ارهابيين خطيرين'' بالسعودية برصاص الأمن

وجاء في بيان للمتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن الجهات الأمنية تمكنت من رصد تواجد المطلوب الخطر طايع بن سالم بن يسلم الصيعري وآخر يدعى طلال بن سمران الصاعدي.وأوضح البيان أن المسلحين اتخذا المنزل الذي يتواجدان فيه وكراً إرهابياً لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة وعبوات ناسفة.وأضاف أن الجهات الأمنية باشرت اليوم السبت تطويق الموقع وتأمين سلامة سكان المنازل المجاورة والمارة وحثت المطلوبين على تسليم نفسيهما، إلا أنهما رفضا الاستجابة، وبادرا بإطلاق النار بشكل كثيف على رجال الأمن في محاولة للهروب من الموقع.تحييد الخطروأوضح البيان أن هذا السلوك العدواني أوجب تحييد خطرهما، "خاصة أنهما يرتديان حزامين ناسفين كانا على وشك استخدامهما؛ ونتج عن العملية مقتلهما وإصابة أحد رجال الأمن بإصابة طفيفة نقل على إثرها للمستشفى وحالته مستقرة".وأعلنت وزارة الداخلية أنها ضبطت بالمنزل حزامين ناسفين وقنبلتين يدويتين "وحوضين صغيرين بهما مواد يشتبه بأن تكون كيميائية تستخدم لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة وعبوات ناسفة".وقال البيان إن تنظيم الدولة الإسلامية يعتمد على طايع الصغيري في تصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتجهيز الانتحاريين بها وتدريبهم عليها لتنفيذ العمليات الإجرامية.