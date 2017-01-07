أردوغان يفوز بشخصية العام 2016 في استفتاء لقناة الجزيرة

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أعلنت فضائية "الجزيرة" القطرية فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشخصية العام 2016 في استفتاء أجرته وشارك فيه أكثر من 100 ألف في مرحلتيه الأخيرتين.

السبيل - الأناضولأعلنت فضائية "الجزيرة" القطرية فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشخصية العام 2016 في استفتاء أجرته وشارك فيه أكثر من 100 ألف في مرحلتيه الأخيرتين.



وتم إعلان نتيجة الاستفتاء مساء اليوم عبر برنامج "سباق الأخبار"، وهو برنامج أسبوعي يقدمه الإعلامي المصري محمود مراد.



وبالتزامن مع إعلانها نتيجة الاستفتاء، عرضت الجزيرة بروفايل عن الرئيس التركي أشارت فيه إلى نجاحه في هزيمة محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الديموقراطية في تركيا منتصف يوليو/تموز الماضي.



وتقوم فكرة برنامج "سباق الأخبار" على منح مشاهدي "الجزيرة" حق اختيار ما يشاهد من خلال طرح تصويتين، الأول حول شخصية الأسبوع، والثاني حول الحدث الأهم خلال الأسبوع، ولكن بمناسبة نهاية عام 2016 تم طرح استفتاء حول شخصية عام 2016.



وقالت قناة الجزيرة أن استفتاء شخصية عام 2016 مر بثلاث مراحل؛ الأولى استفتاء جماهيري على موقع الجزيرة عبر "فيسبوك" ودعت من خلاله الجماهير إلى تقديم ترشيحاتهم حول شخصية العام 2016.



وبينت أنه تم في المرحلة الثانية حصر الأسماء الأكثر تكرارا من بين تلك الترشيحات؛ حيث تم اختيار 10 أسماء تم طرحها على التصويت، على موقع القناة على "فيسبوك" وموقع "الجزيرة نت"، وشارك في تلك المرحلة نحو 60 ألف.



وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة بدأت الأربعاء الماضي بالتوصيت على الشخصيات الأربعة التي حصلت على أعلى نسبة تصويت في المرحلة الثانية، وهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والطفل عمران، ممثلا لأطفال سوريا، ومهندس الطيران التونسي محمد الزواري، ورئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران.



وصوت على الشخصيات الأربعة لاختيار الفائز من بينها، قبل أن يتم الإعلان مساء اليوم عن فوز الرئيس أردوغان بالمركز الأول.





