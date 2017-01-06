قتيل و9 جرحى إثر إطلاق نار في مطار بأمريكا

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قالت وسائل إعلام محلية إن قتيلاً و9 جرحى، سقطوا اليوم الجمعة، إثر إطلاق نار بمطار فورت لورديل-هوليود في ولاية فلوريدا الأمريكية. السبيل - الاناضولقالت وسائل إعلام محلية إن قتيلاً و9 جرحى، سقطوا اليوم الجمعة، إثر إطلاق نار بمطار فورت لورديل-هوليود في ولاية فلوريدا الأمريكية.



وفيما أظهرت شبكة "سي بي اس" حشداً من الناس تجمعوا خارج مبنى المطار، قالت إن حادث إطلاق نار وقع داخله قد تسبب في جرح 9 أشخاص ومقتل آخر.



أما شبكة "سي ان ان" فنقلت عن مسؤولين حكوميين لم تسمهم أنه تم إلقاء القبض على مطلق النار.دون مزيد من التفاصيل.



في هذه الأثناء، ذكر المتحدث السابق للبيت الأبيض آري فلايشر وهو أحد شهود العيان المتواجدين في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه سمع إطلاق نار بعدها بدأ الناس بالركض.