قتلى وجرحى إثر إطلاق نار في مطار بفلوريدا (محدث)

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أعلنت شرطة مقاطعة براورد بولاية فلوريدا الأمريكية، سقوط قتلى وجرحى جراء حادث إطلاق النار الذي وقع اليوم الجمعة، بمطار فورت لورديل- هوليود في الولاية. السبيل - الاناضولأعلنت شرطة مقاطعة براورد بولاية فلوريدا الأمريكية، سقوط قتلى وجرحى جراء حادث إطلاق النار الذي وقع اليوم الجمعة، بمطار فورت لورديل- هوليود في الولاية.



وقالت في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "عددا من الأشخاص قتلوا، فيما تم نُقل عدد آخر إلى المستشفى، ممن تعرضوا لإطلاق النار".



وفي تغريدة أخرى أكدت إلقاء القبض على المشتبه في تنفيذ الحادث، دون مزيد من التفاصيل حوله.



وتضاربت التقارير الإعلامية الأمريكية، عن عدد القتلى الذين سقطوا خلال الحادث، ما بين 3-5 قتلى، فيما تحدثت عن إصابة 9 بجروح.



وأظهرت "شبكة سي بي اس" حشداً من الناس تجمعوا خارج مبنى المطار.



