هبوط ''طائرة بيشة'' السعودية بسلام بعد عطل فني أصابها

السبيل - رفع الدفاع المدني السعودي والهلال الأحمر بمدينة الطائف درجة الاستنفار، بانتظار هبوط طائرة قادمة من مدينة بيشة في طريقها إلى جدة. وأفادت صحيفة "عكاظ" بأن الطائرة تحلق فوق مطار الطائف، ولا تستطيع الهبوط لوجود خلل فني بها.