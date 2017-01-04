هبوط ''طائرة بيشة'' السعودية بسلام بعد عطل فني أصابها الأربعاء, 04 كانون2/يناير 2017 12:31 حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخطTweetالسبيل - رفع الدفاع المدني السعودي والهلال الأحمر بمدينة الطائف درجة الاستنفار، بانتظار هبوط طائرة قادمة من مدينة بيشة في طريقها إلى جدة. وأفادت صحيفة "عكاظ" بأن الطائرة تحلق فوق مطار الطائف، ولا تستطيع الهبوط لوجود خلل فني بها. / Tweetإضافة تعليقالاسم (مطلوب):0إرسال التعليقالتعليقاتتعليقات مميزةالإعجابات التعليقات (1) فرز حسب الأقدمفرز حسب الأحدثمحمدتبليغهبطت بسلام قبل 2 س http://maps.google.com/maps?z=15&q=,0اعجيني المشاركةURL قصير:FacebookTwitterردتعليقات مميزةالإعجابات عد إلى الأعلى
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