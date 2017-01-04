طائرة سعودية غير قادرة على الهبوط بالطائف الأربعاء, 04 كانون2/يناير 2017 12:31 حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخطTweetالسبيل - رفع الدفاع المدني السعودي والهلال الأحمر بمدينة الطائف درجة الاستنفار، بانتظار هبوط طائرة قادمة من مدينة بيشة في طريقها إلى جدة. وأفادت صحيفة "عكاظ" بأن الطائرة تحلق فوق مطار الطائف، ولا تستطيع الهبوط لوجود خلل فني بها. / Tweetإضافة تعليقالاسم (مطلوب):0إرسال التعليقالتعليقات التعليقات فرز حسب الأقدمفرز حسب الأحدث لا توجد تعليقات تعليقات مميزةالإعجابات عد إلى الأعلى
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