اعترافات زوجة منفذ هجوم اسطنبول

Tweet السبيل - نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية جزء من التحقيقات التي اجرتها السلطات التركية مع زوجة المشتبه فيه بتنفيذ هجوم اسطنبول ، الذي وقع ليلة رأس السنة في احد المطاعم وتسبب في مقتل واصابة 108 اشخاص ، جلهم من العرب .



وبينت الصحيفة ان الزوجة تحدثت عن تفاصيل حياتهم وسبب قدومهم من كازاخستان إلى تركيا ، مشيرة انها لم تكن تعلم بانتماء زوجها لتنظيم داعش الذي تبنى العملية ، قائلة انها علمت بالهجوم عبر وسائل الاعلام فقط مثلها مثل اي شخص آخر ، ولم تكن تعلم ان زوجها هو منفذ الهجوم .



ووفقا للصحيفة فان منفذ الهجوم سافر رفقة زوجته وطفليه إلى قونيا وسط تركيا، حيث استأجر شقة بـ310 دولارات للشهر، مع سداد دفعة مقدمة لثلاثة أشهر.



وفي 29 من كانون أول الماضي، غادر المشتبه به من قونيا إلى إسطنبول ، لتنفيذ هجومه .



وبينت انه وبمجرد ما رأى جيران الأسرة صورة المشتبه فيه، الذي لايزال طليقا، بادروا إلى إخبار الشرطة، التي بعثت محققيها إلى بيت العائلة.



وتوصلت الشرطة التركية إلى أن المهاجم كان مدربا بشكل كبير، وحمل رشاشا برصاص خارق للدروع ، كي يوقع أكبر عدد ممكن من الضحايا.



في الاثناء ، اعتقلت السلطات التركية اثنين من الرعايا الأجانب في المطار الرئيسي في اسطنبول للاشتباه بصلتهما بالهجوم ، واستجوابهما دون ان تتوفر أي معلومات عن جنسيتهما.



في هذه الأثناء، قالت وكالة أنباء دوغان (خاصة) إن المطارات والمعابر الحدودية وضعت في حالة تأهب قصوى، ويمكن اعتقال أي شخص يشبه المسلح المطلوب.



