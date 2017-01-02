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الإثننين 2 كانون الثاني 2017

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شاهد.. المالكي يفجر مفاجأة برواية عن إعدام صدام حسين

شاهد.. المالكي يفجر مفاجأة برواية عن إعدام صدام حسين
السبيل - روى نائب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي تفاصيل جديدة حول اعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، زاعماً وجود دور قطري - أمريكي كان يسعى لإخراج الاخير من العراق والطعن بقرار المحكمة العراقية.

وقال المالكي: "كنت مدركا جيدا للمؤامرة التي كانت تحاك حول قضية الإعدام، فالجانب الأميركي طلب تأجيل اعدام صدام حسين 15 يوما ولكنني رفض رفضا قاطعا، لانني كنت اعرف انه اذا لم يتم اعدامه اليوم فسوف يتم تهريبه من العراق".

وتابع: "واخيرا خرجت محامية صدام حسين واعترفت انه كان هناك اتفاق مع قطر ومجلس الامن الدولي على ان يصدر قرار من مجلس الامن الدولي بطعن المحكمة العراقية ونقل صدام للخارج".

واضاف: "بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق صدام فتحوا لي باب سيارة الاسعاف لأراه فقلت له وماذا ينفعني اعدامك، هل يعيد لي الصدر ام يعيد لي الشهداء".

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