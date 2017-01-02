جنسيات ضحايا هجوم اسطنبول ليلة رأس السنة

Tweet

طال الاعتداء الدامي الذي شهدته مدينة إسطنبول التركية ليلة الاحتفالات بعيد رأس السنة عشرات الأجانب، أغلبهم من جنسيات عربية؛ فقد قتل سعوديون وأردنيون، بالإضافة إلى عراقيين ولبنانيين.

السبيل - أ ف بطال الاعتداء الدامي الذي شهدته مدينة إسطنبول التركية ليلة الاحتفالات بعيد رأس السنة عشرات الأجانب، أغلبهم من جنسيات عربية؛ فقد قتل سعوديون وأردنيون، بالإضافة إلى عراقيين ولبنانيين.



وأوقع الهجوم الإرهابي الذي استهدف ملهى ليليا في إسطنبول خلال الاحتفالات بعيد رأس السنة 39 قتيلا على الأقل، بينهم أكثر من عشرين أجنبيا، معظهم من العرب، على النحو الآتي:



- قتل العديد من السعوديين في الاعتداء بحسب ما أفادت القنصلية السعودية في إسطنبول، من غير أن تورد عددهم. وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن خمسة سعوديين قتلوا، وأصيب 11.



- قتل ثلاثة أردنيين، وأصيب أربعة بجروح، وفقا لوزارة الخارجية الأردنية.



- قتل ثلاثة لبنانيين، وأصيب أربعة بجروح، وفقا لوزارة الخارجية اللبنانية.



- قتل ثلاثة عراقيين، وفقا لوزارة الخارجية العراقية.



- قتل تونسيان هما رجل أعمال وزوجته التي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية.

وبحسب السفير الفرنسي في تونس، فإن مقتلهما أدى إلى "حرمان رضيعة عمرها خمسة أشهر من والديها".



- قتل مغربيان، وأصيب أربعة آخرون بجروح، وفقا لوزارة الخارجية المغربية.



- قتل كويتي، وأصيب خمسة آخرون، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله.



- قتل ليبي، وأصيب ثلاثة بجروح، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الليبية.



- قتلت فلسطينية من الداخل المحتل، وأصيبت أخرى بجروح، وفق وزارة الخارجية الإسرائيلية.



- قتل هنديان هما رجل وامرأة، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية سوشما سواراج على "تويتر".



- قتل بلجيكي-تركي وفق ما أعلن وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز.



- أصيب أربعة فرنسيين بجروح، وفق حصيلة لوزيرة الدولة المكلفة مساعدة الضحايا جولييت مياديل.



- قتلت كندية، بحسب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

