يلدرم: البحث جار لتحديد هوية منفذ هجوم إسطنبول

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كشف رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم عن احتمالات وتوقعات بشأن هوية منفذ هجوم إسطنبول، وقال إن قوى الأمن وأجهزة الشرطة والاستخبارات تنسق فيما بينها للتعرف على المهاجم وستعلن المعلومات عقب أي تطور في هذا الخصوص. السبيل- الاناضولكشف رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم عن احتمالات وتوقعات بشأن هوية منفذ هجوم إسطنبول، وقال إن قوى الأمن وأجهزة الشرطة والاستخبارات تنسق فيما بينها للتعرف على المهاجم وستعلن المعلومات عقب أي تطور في هذا الخصوص.

وقال يلدرم "لا صحة للأنباء التي تحدثت عن تنكر منفذ الهجوم بزي بابا نويل، لقد دخل المهاجم المكان وأطلق النار بشكل عشوائي ومباشر ومن ثم هرب، نحن نقوم بالتحقيقات اللازمة من أجل التعرف عليه، وسوف نصل إلى هويته عما قريب".



وأشار رئيس الوزراء التركي إلى أن منفذ العملية انتهز الفوضى في مكان الحادث، وترك سلاحه فيه وابتعد، لافتاً إلى أن الجهات المختصة تقيّم كل الاحتمالات وتواصل التحقيقات بدقة كبيرة.



وتواصل السلطات في إسطنبول اليوم الأحد عمليات البحث عن المسلح الذي قتل 39 شخصا من بينهم 15 أجنبيا وأصاب نحو 70 آخرين عندما فتح النار داخل ملهى ليلي خلال الاحتفالات بعيد رأس السنة في المدينة التركية.



وكان وزير الداخلية التركي سليمان سويلو قد أعلن في وقت سابق اليوم أن "أعمال البحث عن الإرهابي لا تزال مستمرة"، وأعرب عن أمله في أن يتم القبض عليه سريعا.



وأضاف سويلو أن العناصر الأولى للتحقيق كشفت أن المهاجم خبأ البندقية التي استخدمها في الهجوم تحت معطفه وفرّ بعد أن غير ملابسه، وقد أظهرت تسجيلات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجلا يقتحم مدخل الملهى الليلي وهو يطلق النار مما أثار الذعر بين الموجودين.



يذكر أن المهاجم فتح النار على الحشد داخل الملهى الليلي في أولى ساعات العام الجديد حيث كان يحتفل ما بين 700 و800 شخص بعيد رأس السنة الميلادية، وقالت وسائل الإعلام التركية إن العديد من هؤلاء الأشخاص ألقوا بأنفسهم في مياه البوسفور الشديدة البرودة هربا من إطلاق النار.