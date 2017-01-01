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الأحد 1 كانون الثاني 2017

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هجوم مسلح على سجن بالبحرين وهروب محكومين بقضايا إرهاب

هجوم مسلح على سجن بالبحرين وهروب محكومين بقضايا إرهاب
السبيل - وقع هجوم مسلح، الأحد، على سجن "جو" بالبحرين، ما أدى لهروب عدد من المحكومين بقضايا إرهابية، ومقتل شرطي.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية على حسابها في "تويتر" عن وقوع "عمل إرهابي، تمثل في هجوم مسلح على مركز الإصلاح والتأهيل في (جو)، وهو ما أسفر عن استشهاد الشرطي عبدالسلام سيف أثناء تصديه للعناصر الإرهابية".

وأضافت "نجم عن ذلك، هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية، وقد تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة حيال الواقعة".

كما قالت إن "الأجهزة الأمنية تكثف أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة، وكذلك المحكومون الهاربون، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن". 

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