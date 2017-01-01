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الأحد 1 كانون الثاني 2017

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هجوم مسلح على ملهى ليلي في إسطنبول - فيديوهات

هجوم مسلح على ملهى ليلي في إسطنبول - فيديوهات
السبيل - أفادت وسائل إعلام تركية، عن وقوع هجوم مسلح على ملهى ليلي في منطقة "أورتاكوي" باسطنبول.
وحسب ما ذكره مراسل قناة "سي إن إن ترك" من عين المكان، فإن الشخص المسلح تمكن من الهروب إلى الحمام وإغلاقه بعد أن نفذه هجومه، وهو ما مازال في الداخل.

فيما ذكر مراسل قناة الجزيرة أن الشرطة التركية  تتفاوض مع مطلق النار على الملهى من أجل استسلامه.

وقال الخبير الأمني التركي عبد الله أغار في مداخلة له على القناة، إن مصادر له أكدت له أن المهاجم تحدث العربي، الذي قال أيضا إن شخصا آخر كان معه عند تنفيذه للهجوم.

وتمكن الشخصان من الدخول إلى النادي بعد أن بدأت الاحتفالات بالعام الجديد مرتدين ملابس بابا نويل.
 

وقالت وكالة رويترز، إن الهجوم أسفر عن سقوط مصابين.



وذكرت تقارير أن سيارات إسعاف هرعت إلى موقع الهجوم، واستطاعت نقل بعض الجرحى للعلاج في مستشفيات قريبة.


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