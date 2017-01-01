هجوم مسلح على ملهى ليلي في إسطنبول - فيديوهات

السبيل - أفادت وسائل إعلام تركية، عن وقوع هجوم مسلح على ملهى ليلي في منطقة "أورتاكوي" باسطنبول.

VIDEO: Unverified Survallience Footage From Reina Nightclub in Istanbul pic.twitter.com/CIiAzLfNZe — News This Second (@NewsThisSecond) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٦

الشرطة التركية تتفاوض مع مطلق النار على الملهى من أجل استسلامه.

وحسب ما ذكره مراسل قناة "سي إن إن ترك" من عين المكان، فإن الشخص المسلح تمكن من الهروب إلى الحمام وإغلاقه بعد أن نفذه هجومه، وهو ما مازال في الداخل.فيما ذكر مراسل قناة الجزيرة أن

وقال الخبير الأمني التركي عبد الله أغار في مداخلة له على القناة، إن مصادر له أكدت له أن المهاجم تحدث العربي، الذي قال أيضا إن شخصا آخر كان معه عند تنفيذه للهجوم.

وتمكن الشخصان من الدخول إلى النادي بعد أن بدأت الاحتفالات بالعام الجديد مرتدين ملابس بابا نويل.



#Reina'da silahlı saldırı...

Saldırganın gece kulübünde saklandığı iddia ediliyor pic.twitter.com/x5qp6b8G9j — Habertürk TV (@HaberturkTV) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٦

Ortaköy'de ünlü gece kulübü Reina'da silahlı saldırı...

Yaralıların olduğu belirtiliyor

İşte olay yerinden ilk görüntüler pic.twitter.com/vc1rJdxMik — Habertürk TV (@HaberturkTV) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٦

وقالت وكالة رويترز، إن الهجوم أسفر عن سقوط مصابين.وذكرت تقارير أن سيارات إسعاف هرعت إلى موقع الهجوم، واستطاعت نقل بعض الجرحى للعلاج في مستشفيات قريبة.