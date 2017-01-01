هجوم مسلح على ملهى ليلي في إسطنبول - فيديوهات
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وحسب ما ذكره مراسل قناة "سي إن إن ترك" من عين المكان، فإن الشخص المسلح تمكن من الهروب إلى الحمام وإغلاقه بعد أن نفذه هجومه، وهو ما مازال في الداخل.
وتمكن الشخصان من الدخول إلى النادي بعد أن بدأت الاحتفالات بالعام الجديد مرتدين ملابس بابا نويل.وقالت وكالة رويترز، إن الهجوم أسفر عن سقوط مصابين.
وذكرت تقارير أن سيارات إسعاف هرعت إلى موقع الهجوم، واستطاعت نقل بعض الجرحى للعلاج في مستشفيات قريبة.
فيما ذكر مراسل قناة الجزيرة أن الشرطة التركية تتفاوض مع مطلق النار على الملهى من أجل استسلامه.
VIDEO: Unverified Survallience Footage From Reina Nightclub in Istanbul pic.twitter.com/CIiAzLfNZe— News This Second (@NewsThisSecond) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٦
وقال الخبير الأمني التركي عبد الله أغار في مداخلة له على القناة، إن مصادر له أكدت له أن المهاجم تحدث العربي، الذي قال أيضا إن شخصا آخر كان معه عند تنفيذه للهجوم.
وتمكن الشخصان من الدخول إلى النادي بعد أن بدأت الاحتفالات بالعام الجديد مرتدين ملابس بابا نويل.
#Reina'da silahlı saldırı...— Habertürk TV (@HaberturkTV) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٦
Saldırganın gece kulübünde saklandığı iddia ediliyor pic.twitter.com/x5qp6b8G9j
وذكرت تقارير أن سيارات إسعاف هرعت إلى موقع الهجوم، واستطاعت نقل بعض الجرحى للعلاج في مستشفيات قريبة.
Ortaköy'de ünlü gece kulübü Reina'da silahlı saldırı...— Habertürk TV (@HaberturkTV) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٦
Yaralıların olduğu belirtiliyor
İşte olay yerinden ilk görüntüler pic.twitter.com/vc1rJdxMik
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