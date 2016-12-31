مجلس الامن يصادق على اتفاق التهدئة في سوريا

السبيل- (بترا)- اعتمد مجلس الامن الدولي بالاجماع قرارا يؤيد الخطة الروسية التركية بشأن وقف اطلاق النار في سوريا والمفاوضات القادمة في الاستانة.وقال القرار الذي حمل الرقم 2336 ان المجلس "يصادق على الوثائق التي توسطت فيها وأصدرتها روسيا وتركيا يوم 29 كانون الاول" وان المجلس "يشدد على أهمية التنفيذ الكامل والفوري (لها) ويدعو جميع الأطراف أن تسترشد بالوثائق المشار إليها، وتقديم الدعم لتنفيذها".كما أعرب القرار عن تطلع المجلس "إلى الاجتماع الذي سيعقد في الأستانة في كازاخستان، بين حكومة الجمهورية العربية السورية وممثلي المعارضة، معتبرا إياها جزءا هاما من عملية سياسية بقيادة سورية وبتسهيل من الأمم المتحدة".