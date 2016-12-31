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السبت 31 كانون الأول 2016

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ترامب يهنئ ''أعداءه الكثر'' بالعام الجديد

ترامب يهنئ &#039;&#039;أعداءه الكثر&#039;&#039; بالعام الجديد
السبيل- الأناضول
هنأ الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم السبت، "أعداءه الكثر"، بحلول العام الجديد.
وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عام جديد سعيد للجميع، بما فيهم أعدائي الكثر والذي حاربوني وخسروا بشكل سيء جداً، حتى إنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. حب!".
وسيتسلم ترامب مفاتيح البيت الأبيض في 20 يناير/كانون ثاني المقبل، خلفاً لباراك أوباما، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في 8 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.
وتثير تغريدات الرئيس الأمريكي المنتخب، من حين لآخر، جدلاً وسخريةً على نطاق واسع.

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