البنتاغون يكشف معلومات عن البغدادي

Tweet السبيل – أعلن مسؤول في البنتاغون الجمعة أن قائد تنظيم الدولة الاسلامية ابو بكر البغدادي ما يزال حياً، رغم جهود قوات التحالف الدولي للقضاء على قادة الجهاديين.



وقال بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية لشبكة سي ان ان: "نعتقد ان البغدادي على قيد الحياة، وما زال يقود تنظيم الدولة الاسلامية”.



واضاف: "نفعل ما في مقدورنا لتحديد موقعه والقضاء عليه"، مشيراً الى ان "هذا شيء نخصص له وقتاً كثيراً، وسنغتنم أي فرصة لكي ننزل به العقاب الذي يستحقه".



بقي البغدادي بعيداً عن الانظار وقتاً طويلاً، بخلاف تنظيمه الذي سعى دائماً للقيام بالدعاية.



لم يظهر وجه البغدادي سوى في شريط فيديو واحد لتنظيم الدولة الاسلامية منذ اعلانه الخلافة بسوريا والعراق في حزيران/يونيو 2014.



وتم تصوير الفيديو آنذاك في مدينة الموصل في شمال العراق التي تحاول القوات العراقية استعادتها من الجهاديين.



وتسري بين وقت آخر شائعات عن مقتل البغدادي، لكن لا تتوافر معلومات موثقة حوله.



وعند سؤالهم عن مصير البغدادي، يلزم مسؤولو البنتاغون عموماً الصمت حول موقعه وتحركاته.



لكن بيتر كوك قال إن “الخليفة” بات معزولاً حالياً، اذ ان الضربات التي يشنها التحالف الدولي قضت على قيادة التنظيم.



واوضح انه يصعب على البغدادي “العثور على مستشارين و(اشخاص) موثوقين يمكنه التحدث اليهم؛ لأن الكثير من بينهم ما عادوا موجودين (…)”.



ورفعت وزارة الخارجية الامريكية في كانون الاول/ديسمبر الى 25 مليون دولار قيمة المكافأة التي تمنح لأي شخص يدلي بمعلومات تقود الى القبض على البغدادي.



وكانت قيمة المكافأة سابقاً عشرة ملايين دولار، وقد أطلقتها الوزارة في العام 2011.



ونقلت “سي ان ان” الخميس عن مسؤول امريكي لم تحدد هويته ان الولايات المتحدة كانت تملك “في الاسابيع الاخيرة” معلومات عن “تحركات” البغدادي، غير انه لم يوفر معلومات اضافية عن مكان وجوده.



(أ ف ب)

