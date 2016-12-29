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الخميس 29 كانون الأول 2016

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نقل سفير روسيا للمستشفى بعد تناوله وجبة في مطعم بـ''تل أبيب''

نقل سفير روسيا للمستشفى بعد تناوله وجبة في مطعم بـ&#039;&#039;تل أبيب&#039;&#039;
السبيل - الأناضول

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن السفير الروسي في إسرائيل الكسندر بتروفيتش تم نقله إلى المستشفى، مساء اليوم الخميس، إثر تناوله العشاء في أحد مطاعم مدينة "تل أبيب" شمالي "إسرائيل".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عبر موقعها الإلكتروني، إنه لم تُعرف بعد الأسباب التي أدت إلى نقل السفير إلى المستشفى.

ولفتت إلى أنه نقل السفير إلى العناية المركزة، وحالته مستقرة.


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